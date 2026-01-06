Cuaca Jawa Tengah, Selasa (6/1), Lihat Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan prakiraan cuaca Jawa Tengah yang berlaku pada Selasa (6/1/2026) pukul 07.00 hingga 19.00 WIB.

Berdasarkan hasil pengamatan BMKG pada pukul 05.30 WIB, kondisi cuaca di Kota Semarang terpantau berawan. Angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan sekitar 3 kilometer per jam.

Suhu udara tercatat 26,2 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 85 persen.

BMKG memprakirakan,l pada pagi hari wilayah Kota Semarang dan sekitarnya umumnya cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari dan awal malam, cuaca berpotensi berubah menjadi hujan ringan.

Sementara itu, untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, BMKG memperkirakan cuaca pagi hari cerah berawan hingga berawan.

Namun pada siang, sore, hingga awal malam, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara tidak merata dengan waktu kejadian yang bervariasi.

BMKG secara khusus mengingatkan adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di wilayah Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya.