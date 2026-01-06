Pencarian Pendaki Asal Magelang di Gunung Slamet Diperpanjang 2 Hari

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Proses pencarian terhadap Syafiq Ridhan Ali Razan (18), pendaki asal Magelang, Jawa Tengah yang hilang di Gunung Slamet diperpanjang dua hari.

Sebelumnya, pencarian tujuh hari yang tak membuahkan hasil dihentikan pada Senin (5/2). Kini pencarian diperpanjang dimulai per Selasa (6/1).

"Pencarian diperpanjang dua hari," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Pemalang Agus Ikmaludin kepada JPNN.com, Selasa (6/1).

Dalam proses pencarian ini, dilakukan dibawah komando Basarnas. Lebih dari 70 sukarelawan juga telah dikerahkan dalam operasi pencarian orang hilang ini.

Area pencarian diperluas hingga ke sejumlah jalur pendakian. Gunung Slamet terletak di lima kabupaten, yakni Tegal, Pemalang, Brebes, Purbalingga dan Banyumas.

"Tentunya akan diperluas area pencariannya," kata Agus.

Ali telah dinyatakan hilang sejak Sabtu (27/12/2025). Ali mendaki Gunung Slamet bersama temannya, Himawan Haidar Bahran via Pos Dipajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Awal mula Ali hilang setelah turun mencari pertolongan untuk Himawan yang mengalami cedera kaki dalam pendakian ke Puncak Gunung Slamet. Sejak saat itu, keduanya terpisah.