JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Pencarian Pendaki Asal Magelang di Gunung Slamet Diperpanjang 2 Hari

Pencarian Pendaki Asal Magelang di Gunung Slamet Diperpanjang 2 Hari

Selasa, 06 Januari 2026 – 10:42 WIB
Pencarian Pendaki Asal Magelang di Gunung Slamet Diperpanjang 2 Hari - JPNN.com Jateng
Ilustrasi pencarian pendaki hilang di gunung. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Proses pencarian terhadap Syafiq Ridhan Ali Razan (18), pendaki asal Magelang, Jawa Tengah yang hilang di Gunung Slamet diperpanjang dua hari.

Sebelumnya, pencarian tujuh hari yang tak membuahkan hasil dihentikan pada Senin (5/2). Kini pencarian diperpanjang dimulai per Selasa (6/1).

"Pencarian diperpanjang dua hari," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Pemalang Agus Ikmaludin kepada JPNN.com, Selasa (6/1).

Baca Juga:

Dalam proses pencarian ini, dilakukan dibawah komando Basarnas. Lebih dari 70 sukarelawan juga telah dikerahkan dalam operasi pencarian orang hilang ini.

Area pencarian diperluas hingga ke sejumlah jalur pendakian. Gunung Slamet terletak di lima kabupaten, yakni Tegal, Pemalang, Brebes, Purbalingga dan Banyumas.

"Tentunya akan diperluas area pencariannya," kata Agus.

Baca Juga:

Ali telah dinyatakan hilang sejak Sabtu (27/12/2025). Ali mendaki Gunung Slamet bersama temannya, Himawan Haidar Bahran via Pos Dipajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Awal mula Ali hilang setelah turun mencari pertolongan untuk Himawan yang mengalami cedera kaki dalam pendakian ke Puncak Gunung Slamet. Sejak saat itu, keduanya terpisah.

Pencarian pendaki asal Magelang yang hilang di Gunung Slamet diperpanjang dua hari.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   magelang Jawa Tengah Pemalang pendaki gunung slamet pos dipajaya syafiq ridhan ali razan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU