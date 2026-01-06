Fakta-fakta Pendaki Asal Magelang Hilang di Gunung Slamet

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Proses pencarian terhadap Syafiq Ridhan Ali Razan (18), pendaki asal Magelang, Jawa Tengah yang hilang di Gunung Slamet dihentikan pada Senin (5/1).

Ali mendaki Gunung Slamet bersama temannya, Himawan Haidar Bahran via Pos Dipajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu (27/12/2025).

1. Hilang Setelah Mencari Pertolongan.

Awal mula Ali hilang setelah turun mencari pertolongan untuk Himawan yang mengalami cedera kaki dalam pendakian ke Puncak Gunung Slamet. Sejak saat itu, keduanya terpisah.

Dalam registrasi di Pos Dipajaya, keduanya mendaki tanpa menginap atau tektok. Rencana turun pada Minggu (28/12/2025).

Lantaran tak kunjung turun pada keesokan harinya, tim sukarelawan gabungan melakukan pencarian terhadap keduanya.

2. Himawan Ditemukan Lemas

Dua hari pencarian, Himawan ditemukan di Pos Sembilan Gunung Slamet dalam kondisi lemas. Tim sukarelawan gabungan mengevakuasi ke basecamp pada Selasa (30/12/2025).