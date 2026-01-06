Rombongan Guru Asal Jakarta Kecelakaan di Tol Semarang-Solo, 1 Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut menewaskan satu orang terjadi di Tol Semarang-Solo, Kabupaten Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/1).

Insiden ini melibatkan mobil Toyota Hiace silver dan truk crane di Jalur A KM 426.400 atau arah Solo sekitar pukul 05.20 WIB.

“Bukan kendaraan travel, melainkan mobil yang membawa rombongan guru dari Jakarta,” ujar Kasat Lantas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani, Selasa (6/1).

Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir Hiace, Totot Andriyanto (56), kurang konsentrasi saat berkendara. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan yang dikemudikannya menabrak truk crane yang melaju di depannya.

“Karena jarak terlalu dekat, kendaraan tidak sempat menghindar hingga terjadi kecelakaan,” katanya.

Akibat peristiwa tersebut, satu penumpang Toyota Hiace bernama Terodius Heru Sucahya (57), guru asal Koja, Jakarta Utara, meninggal dunia di lokasi kejadian.

“Korban merupakan kepala sekolah. Saat ini jenazah masih berada di kamar jenazah RSUD Ungaran,” ujarnya.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. (ink/jpnn)