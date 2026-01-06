Hendak Melayat ke Bawen, Rombongan Guru Asal Jakarta Kecelakaan di Tol Semarang-Solo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rombongan guru SMA Fons Vitae 2 Marsudini Jakarta Utara yang terlibat kecelakaan maut di Tol Semarang-Solo diketahui dalam perjalanan untuk melayat ke wilayah Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, yakni Terodius Heru Sucahya (57), sang Kepala SMA Fons Vitae 2 Marsudini Jakarta Utara.

Warga Jakarta Utara itu meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mengalami luka berat di bagian kepala.

Insiden terjadi di Jalur A KM 426.400 Tol Semarang-Solo pada Selasa (6/1) sekitar pukul 05.20 WIB.

Saat itu, rombongan guru menumpangi mobil Toyota Hiace menabrak sebuah truk crane yang melaju searah di depannya.

“Infonya mau takziah ke Bawen rombongan guru-guru,” ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani, Selasa (6/1).

Selain korban meninggal, enam guru yang sempat dirawat di RSUD dr Gondo Suwarno Ungaran sebelum akhirnya dirujuk ke RS Elisabeth Kota Semarang.

“Masih dirawat, update siang tadi lima orang dirujuk ke RS Elisabeth,” kata AKP Lingga.