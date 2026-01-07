Kolaborasi Immoderma dengan Yayasan Anne Avantie & Pemkot Semarang, Berbagi Kasih untuk Pahlawan Kebersihan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Immoderma Aesthetic and Wellness Clinic berkolaborasi dengan Yayasan Anne Avantie, Pemerintah Kota Semarang, serta Dinas Kesehatan Kota Semarang menggelar program sosial bertajuk Berbagi Kasih Ibu bagi para penyapu jalan dan tenaga kebersihan Kota Semarang.

Kegiatan yang digelar pada 30 Desember 2025 itu menjadi penutup tahun yang sarat makna, sekaligus bentuk apresiasi kepada para pahlawan kebersihan yang selama ini bekerja dalam senyap menjaga wajah Kota Semarang tetap bersih dan nyaman.

Pendiri Yayasan Wisma Kasih Bunda Anne Avantie menyampaikan pesan sederhana namun mendalam dalam acara tersebut. Dia menegaskan bahwa inti dari kegiatan ini adalah rasa syukur.

“Kami di sini tujuannya bersyukur, titik. Tidak ada yang lain,” ujar Anne Avantie.

Menurutnya, berbagi kasih bukanlah soal seremonial atau pencitraan, melainkan ungkapan terima kasih kepada Tuhan yang diwujudkan dengan kepedulian kepada sesama, khususnya mereka yang kerap luput dari sorotan.

Program ini merupakan hasil sinergi antara sektor swasta, organisasi filantropi, dan pemerintah daerah. Para petugas kebersihan menerima paket bantuan serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

Melalui dukungan Dinas Kesehatan Kota Semarang, aspek kesehatan para pekerja lapangan turut menjadi perhatian utama, mengingat risiko pekerjaan yang mereka hadapi setiap hari di ruang terbuka.

Manajemen Immoderma Aesthetic and Wellness Clinic menyatakan, kolaborasi ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada layanan estetika dan perawatan kulit, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi sosial di Jawa Tengah.