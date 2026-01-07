Kebakaran Sumur Minyak di Blora, Polisi Dalami Penyebabnya

JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 09:33 WIB
Penampakan warga saat menghadang wartawan hendak meliput dugaan ledakan sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (6/1/2026). ANTARA/Gunawan.

jateng.jpnn.com, BLORA - Kepolisian Resor Blora masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Penyelidikan dilakukan menyusul beredarnya video yang memperlihatkan dugaan ledakan dan kebakaran sumur minyak rakyat.

Wakil Kepala Polres Blora Kompol Slamet Riyanto mengatakan berdasarkan keterangan awal warga sekitar, lokasi kebakaran diduga merupakan tempat penampungan minyak mentah.

“Lokasi kejadian diduga merupakan tempat penampungan minyak mentah. Sempat terbakar, tetapi api berhasil dipadamkan oleh warga setempat dengan bantuan petugas, termasuk BPBD,” ujar Slamet saat dimintai tanggapan di Blora, Selasa.

Ia memastikan kondisi di lokasi saat ini sudah padam. Informasi sementara, di area tersebut terdapat sekitar 17 bult atau tempat penampungan minyak.

Namun, polisi masih melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh bult terdampak kebakaran.

Terkait penyebab kebakaran, Slamet menegaskan pihaknya masih mendalami sumber api dan material yang terbakar.

“Sumber api berasal dari mana dan penyebab pastinya masih kami selidiki. Kami juga memastikan apakah bult-bult itu benar berisi minyak mentah atau hanya minyak bekas,” katanya.

