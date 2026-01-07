JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Sepanjang 2025, Satpol PP Menertibkan 571 Aduan Warga Semarang

Sepanjang 2025, Satpol PP Menertibkan 571 Aduan Warga Semarang

Rabu, 07 Januari 2026 – 16:40 WIB
Sepanjang 2025, Satpol PP Menertibkan 571 Aduan Warga Semarang - JPNN.com Jateng
Satpol PP Kota Semarang menertibkan lapak PKL liar di Jalan Gajah Raya. FOTO: Humas Satpol PP Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang mencatat telah menindaklanjuti sebanyak 571 aduan masyarakat sepanjang 2025.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir mengatakan aduan itu mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari pedagang kaki lima (PKL) liar, keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), hingga pelanggaran ketertiban umum lainnya.

“Sampai saat ini, laporan yang masuk dan sudah kami tindak lanjuti kurang lebih ada 571 aduan masyarakat,” kata Kusnandir di kantornya, Rabu (7/1).

Baca Juga:

Laporan masyarakat tersebut masuk melalui berbagai kanal pengaduan, termasuk platform Lapor Semar yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Masih ada sekitar 25 aduan yang saat ini dalam proses penanganan,” ujarnya.

Pihaknya menertibkan tidak serta-merta represif. Pembongkaran hanya dilakukan setelah melalui proses sosialisasi dan mediasi dengan pemilik bangunan.

Baca Juga:

“Sementara ini kami laksanakan apabila pemilik rumah bisa kami beri pengertian,” ujarnya.

Dari ratusan penertiban itu, tingkat pelanggaran yang ditangani Satpol PP bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga sedang.

Sebanyak 571 aduan warga Kota Semarang telah diterbitkan Satpol PP sepanjang 2025.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng Satpol PP Jawa Tengah semarang pkl ODGJ penertiban

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU