Sepanjang 2025, Satpol PP Menertibkan 571 Aduan Warga Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang mencatat telah menindaklanjuti sebanyak 571 aduan masyarakat sepanjang 2025.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir mengatakan aduan itu mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari pedagang kaki lima (PKL) liar, keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), hingga pelanggaran ketertiban umum lainnya.

“Sampai saat ini, laporan yang masuk dan sudah kami tindak lanjuti kurang lebih ada 571 aduan masyarakat,” kata Kusnandir di kantornya, Rabu (7/1).

Laporan masyarakat tersebut masuk melalui berbagai kanal pengaduan, termasuk platform Lapor Semar yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Masih ada sekitar 25 aduan yang saat ini dalam proses penanganan,” ujarnya.

Pihaknya menertibkan tidak serta-merta represif. Pembongkaran hanya dilakukan setelah melalui proses sosialisasi dan mediasi dengan pemilik bangunan.

“Sementara ini kami laksanakan apabila pemilik rumah bisa kami beri pengertian,” ujarnya.

Dari ratusan penertiban itu, tingkat pelanggaran yang ditangani Satpol PP bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga sedang.