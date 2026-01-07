Wawan Resmi Jabat Dirut PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ady Setiawan alias Wawan resmi menjabat Direktur Utama Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang. Dia dilantik bersama Yulianto Prabowo yang terpilih sebagai direktur umum perusahaan pelat merah itu.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang melantik dua pucuk pimpinan tersebut di Kantor PDAM Tirta Moedal, Rabu (7/1).

Agustina menyebut jajaran direksi baru PDAM Tirta Moedal mengemban tugas berat, khususnya dalam menuntaskan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang hingga kini belum berjalan optimal. Selain itu, PDAM juga dihadapkan pada rencana pengembangan SPAM Semarang Timur.

“SPAM Semarang Barat saat ini belum lancar. Harapannya bisa segera dilancarkan, sekaligus mulai mempersiapkan SPAM Semarang Timur agar jaringan pelayanan air bersih ke masyarakat bisa bertambah,” kata Agustina seusai pelantikan.

Tak hanya itu, Agustina menyebut Asian Development Bank (ADB) juga akan memberikan dukungan melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT). Dalam proyek tersebut, PDAM Tirta Moedal akan menjadi lembaga yang diajak bekerja sama.

“Tantangannya berat, bukan hanya soal air minum. Layanan yang sebelumnya belum maksimal harus ditingkatkan. Ada dua tugas tambahan yang membutuhkan konsentrasi dan komitmen tinggi,” ujarnya.

Dengan dilantiknya direksi baru, Agustina berharap kualitas pelayanan PDAM kepada masyarakat semakin baik.

Dia juga menyinggung peluang kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Peraturan Daerah (Perda) Pembatasan Pajak Air Tanah, yang dinilai dapat menjadi peluang bisnis bagi PDAM.