2 Tahun Berlalu, Kasus Dugaan Penipuan Jual Beli Kertas di Karanganyar Belum Tuntas

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang hasil transaksi jual beli kertas antara PT Sinar Grafindo Group dan PT Depa Media Grafika yang ditangani Satreskrim Polres Karanganyar dinilai berjalan lamban.

Kondisi ini memicu kekecewaan pihak korban yang telah melaporkan perkara tersebut sejak beberapa tahun lalu.

Kekecewaan tersebut disampaikan pemilik PT Sinar Grafindo Group Yugo Martono melalui kuasa hukumnya, Teguh Hartono.

Baca Juga: Wawan Resmi Jabat Dirut PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Teguh mengungkapkan hal itu susai mendatangi Polres Karanganyar pada Selasa (6/1) siang dengan tujuan menemui Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiyono.

Namun, Teguh tidak dapat bertemu langsung dengan Kasatreskrim dan hanya diterima oleh Kanit 3 Satreskrim, Ipda Arga Baskara.

“Berdasarkan penjelasan Kanit 3, penyidik baru akan meminta keterangan ahli pidana dari Universitas Diponegoro (Undip), yakni Dr. Gaza Carumna Iskadrenda,” ujar Teguh Hartono saat ditemui Selasa (6/1) sore.

Teguh menilai proses penanganan perkara ini terlalu lamban. Dia menyebut telah menempuh berbagai upaya, termasuk mengadukan perkara tersebut ke Wasidik Polda Jawa Tengah dan Irwasum Mabes Polri, agar mendapatkan atensi dari pimpinan Polri.

“Berdasarkan asistensi atau arahan dari Wasidik Polda Jateng, penyidik seharusnya melakukan penyitaan alat bukti serta mengamankan dokumen-dokumen penerimaan barang dari PT Depa Media Grafika,” katanya.