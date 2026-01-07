JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 21:05 WIB
Iwan Adranacus Ungkap Filosofi Inconteqs di Balik Konsistensi INDACO - JPNN.com Jateng
Presiden Direktur PT Indaco Warna Dunia, Iwan Adranacus. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Selama lebih dari dua dekade bertahan di industri cat nasional, PT Indaco Warna Dunia (INDACO) tak hanya menghadapi persaingan pasar yang ketat, tetapi juga berbagai tantangan dalam menjaga kualitas produk dan keberlangsungan usaha.

Konsistensi manajemen yang sehat serta penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci agar perusahaan tetap eksis dan berkembang.

Strategi itu dijalankan INDACO melalui penerapan nilai-nilai budaya perusahaan yang disebut Inconteqs.

Nilai tersebut lahir dari pemikiran Presiden Direktur PT Indaco Warna Dunia, Iwan Adranacus yang tidak ingin perusahaan bertumpu pada figur individu semata, melainkan pada kerja tim yang solid dan SDM yang terus berkembang.

Iwan Adranacus mengisahkan filosofi di balik Inconteqs. Nilai-nilai budaya perusahaan tersebut telah ditanamkan sejak INDACO berdiri pada 2005.

“Inconteqs itu singkatan dari integrity, continuous improvement, equality, quality, dan speed. Kami menanamkan nilai-nilai budaya perusahaan ini secara kuat sejak awal INDACO berdiri,” ujar Iwan di kawasan pabrik INDACO di Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, belum lama ini.

Dia menjelaskan nilai integrity menjadi fondasi utama dalam menjalankan perusahaan. Menurutnya, kejujuran dan kebenaran harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap proses kerja.

“Dari integrity, kami semua selalu belajar bahwa kejujuran dan kebenaran itu nomor satu. Apa pun, yang penting dijaga adalah validitas dan kesahihan data serta informasi. Semua perbuatan harus berada dalam norma kejujuran dan kebenaran setinggi-tingginya,” katanya.

Iwan Adranacus mengisahkan filosofi di balik Inconteqs ada nilai budaya perusahaan telah ditanamkan sejak INDACO berdiri pada 2005.
