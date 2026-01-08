Harga Bahan Pokok di Banyumas Mulai Turun Seusai Nataru, Cabai Tak Lagi 'Pedas'

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mulai berangsur turun setelah sempat melonjak akibat faktor cuaca ekstrem pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pedagang sayur mayur di Pasar Manis Purwokerto, Anjar, menyebutkan penurunan paling terasa terjadi pada komoditas cabai.

Harga cabai rawit merah kini berada di kisaran Rp55.000 per kilogram, turun cukup tajam setelah sebelumnya sempat menyentuh Rp75.000 per kilogram saat Natal dan tahun baru.

“Cabai rawit merah sudah turun. Sekarang di kisaran Rp55.000 per kilogram,” kata Anjar, Rabu (7/1).

Selain itu, cabai merah besar juga turun dari Rp65.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun dari Rp60.000 menjadi Rp45.000 per kilogram.

Namun, tidak semua jenis cabai mengalami penurunan. Harga cabai rawit hijau justru mengalami kenaikan dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per kilogram.

Menurut Anjar, fluktuasi harga cabai masih dipengaruhi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah sentra produksi dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada pasokan dari petani ke pasar.

“Cuaca masih berpengaruh, terutama untuk ketersediaan cabai rawit hijau,” ujarnya.