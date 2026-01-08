Pendaki Asal Magelang yang Hilang di Gunung Slamet Tak Ditemukan, Pencarian Resmi Dihentikan
jateng.jpnn.com, PEMALANG - Proses pencarian terhadap Syafiq Ridhan Ali Razan (18), pendaki asal Magelang, Jawa Tengah, yang dilaporkan hilang di Gunung Slamet resmi dihentikan.
Penghentian dilakukan setelah upaya pencarian diperpanjang selama dua hari, tetapi tidak membuahkan hasil.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Agus Ikmaludin mengatakan hingga akhir masa pencarian, korban belum berhasil ditemukan.
“Survivor belum ditemukan,” kata Agus kepada JPNN.com, Selasa (6/1).
Agus menjelaskan pencarian terakhir dilakukan pada Rabu (7/1) hingga pukul 17.00 WIB. Setelah perpanjangan pencarian selama dua hari tidak menunjukkan perkembangan, operasi resmi dialihkan ke tahap pemantauan.
Selanjutnya, pencarian akan dilanjutkan secara mandiri oleh pihak keluarga dengan dibantu para sukarelawan.
“Keluarga dan sukarelawan yang masih akan melakukan pencarian,” ujar Agus.
Menurutnya, proses pencarian terkendala kondisi medan Gunung Slamet yang terjal serta cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
