Cuaca Jawa Tengah, Jumat (9/1), Lihat Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Sore-Malam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan peringatan cuaca Jawa Tengah pada Jumat (9/1).

Potensi hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi hampir merata sejak siang hingga malam hari dan berpeluang disertai kilat, petir, serta angin kencang.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Farita Rachmawati menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan pukul 06.00 WIB, kondisi cuaca di Kota Semarang terpantau berawan.

Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 8 kilometer per jam, suhu udara mencapai 25,3 derajat Celsius, dan kelembapan udara cukup tinggi, yakni 91 persen.

“Pada pagi hari, wilayah Semarang umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, memasuki siang, sore, hingga awal malam, cuaca didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan sedang hingga lebat,” kata Farita dalam keterangan resminya.

BMKG juga mencatat angin permukaan umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 25 kilometer per jam. Suhu udara di wilayah Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 60 hingga 95 persen.

Tak hanya Kota Semarang, potensi hujan sedang hingga lebat diprediksi melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Daerah yang diprakirakan terdampak antara lain Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas (Purwokerto), Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal (Slawi), Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas (Ajibarang dan sekitarnya), serta Kabupaten Semarang (Ungaran).