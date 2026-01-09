Banjir Terjang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Aktivitas Lumpuh?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Tanjung Emas Kota Semarang, Jawa Tengah mengerahkan 64 mesin pompa air untuk mengantisipasi banjir akibat tanggul jebol 30 meter yang menerjang Kawasan Industri Lamicitra Nusantara.

Puluhan pompa air yang dikerahkan memiliki kapasitas beragam, mulai dari 150 liter per detik hingga 800 liter per detik.

Mesin-mesin pompa itu ditempatkan di sejumlah titik rawan banjir rob, mulai dari akses jalan, Terminal Penumpang, hingga Dermaga Samudera.

General Manager PT Pelindo Cabang Pelabuhan Tanjung Emas, S. Joko mengatakan pengerahan pompa dilakukan untuk mempercepat pengurasan air ke laut. Dia memperkirakan genangan air akan mulai surut pada hari ini.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan air tidak masuk ke area inti pelabuhan dan mengurangi volume air yang sudah terlanjur menggenangi kawasan Lamicitra. Meski demikian, banjir rob ini merupakan fenomena alam yang rutin terjadi setiap tahun,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya mengklaim telah mengamankan area terdampak dengan melokalisasi penyebaran air menggunakan sand bag.

Selain itu, juga meninggikan tanggul dengan talud pasangan batu kali setinggi 1,2 meter guna meminimalkan risiko kejadian serupa.

Pihaknya juga memitigasi untuk mengantisipasi ancaman bencana alam agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan semaksimal mungkin.