Menikmati Durian Gunungpati Semarang, Manis Legit & Pahit Bikin Nagih

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aroma tajam langsung menyeruak begitu kulit berduri itu dibelah. Daging durian kuning pekat itu tampak tebal dan padat, melekat rapat pada biji yang kecil.

Saat disantap, rasa manis legit menggoyang lidah, disusul sensasi pahit yang justru meninggalkan kesan ingin mencicipi lagi.

Cita rasa khas itulah yang menjadi daya tarik durian Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pencinta durian dapat langsung datang ke kebun milik Suparyanto di Dukuh Watusari, Kelurahan Pakintelan RT 003, RW 006. Mudahnya, nama beken Suparyanto adalah Pak Robert.

“Insyaallah pelanggan kalau ke sini tidak kecele,” kata Robert ditemui JPNN.com, Jumat (9/1).

Saat ini, panen raya durian di tempatnya sudah mau selesai. Menurut dia, musim hujan kali ini tidak terlalu memengaruhi kualitas rasa durian yang dihasilkan.

“Cukup lumayan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau dulu pernah banyak,” katanya.

Robert telah berkecimpung di dunia durian sejak kecil. Dia membantu orang tuanya ketika masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, sekitar 1978 silam.