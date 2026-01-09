JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 18:15 WIB
Menikmati Durian Gunungpati Semarang, Manis Legit & Pahit Bikin Nagih - JPNN.com Jateng
Elly Amaliah, pencinta durian, seusai berkebun memburu durian di kebun milik Suparyanto alias Robert di Watusari, Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aroma tajam langsung menyeruak begitu kulit berduri itu dibelah. Daging durian kuning pekat itu tampak tebal dan padat, melekat rapat pada biji yang kecil.

Saat disantap, rasa manis legit menggoyang lidah, disusul sensasi pahit yang justru meninggalkan kesan ingin mencicipi lagi.

Cita rasa khas itulah yang menjadi daya tarik durian Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pencinta durian dapat langsung datang ke kebun milik Suparyanto di Dukuh Watusari, Kelurahan Pakintelan RT 003, RW 006. Mudahnya, nama beken Suparyanto adalah Pak Robert.

“Insyaallah pelanggan kalau ke sini tidak kecele,” kata Robert ditemui JPNN.com, Jumat (9/1).

Saat ini, panen raya durian di tempatnya sudah mau selesai. Menurut dia, musim hujan kali ini tidak terlalu memengaruhi kualitas rasa durian yang dihasilkan.

“Cukup lumayan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kalau dulu pernah banyak,” katanya.

Robert telah berkecimpung di dunia durian sejak kecil. Dia membantu orang tuanya ketika masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar, sekitar 1978 silam.

Manis legit, pahit membikin nagih untuk mencicipi lagi durian legendaris Gunungpati Semarang.
