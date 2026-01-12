JPNN.com

Longsor Jadi Bencana Paling Mematikan di Jawa Tengah Sepanjang 2025

Senin, 12 Januari 2026 – 10:25 WIB
Bencana tanah longsor melanda Majenang, Kabupaten Cilacap. FOTO: Bakhtiar Rahman/AFP.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tanah longsor menjadi bencana alam paling mematikan di Jawa Tengah sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, longsor menelan korban jiwa terbanyak dibandingkan jenis bencana lainnya.

Selama 2025, tercatat terjadi 45 kejadian tanah longsor di berbagai wilayah Jawa Tengah. Dari peristiwa tersebut, sebanyak 68 orang meninggal dunia.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jawa Tengah Muhamad Chomsul mengatakan longsor secara jumlah kejadian tidak menempati urutan pertama, tetapi dampaknya tergolong paling fatal.

“Memang tanah longsor ini dampaknya sangat signifikan. Korban jiwa yang ditimbulkan cukup banyak akibat bencana tanah longsor,” kata Chomsul kepada JPNN.com, Senin (12/1).

Secara keseluruhan, BPBD Jawa Tengah mencatat 368 kejadian bencana sepanjang 2025. Banjir menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi, yakni 148 kejadian. Disusul cuaca ekstrem berupa angin puting beliung sebanyak 123 kejadian.

Sementara itu, tanah longsor menempati posisi ketiga dari sisi jumlah kejadian dengan 45 peristiwa.

Selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan tercatat sebanyak 20 kejadian, terutama saat memasuki musim kemarau.

Bencana kekeringan dan kebakaran permukiman masing-masing terjadi 16 kali. Adapun gempa bumi dan kegagalan teknologi masing-masing tercatat satu kejadian.

Sepanjang 2025, bencana longsor terjadi sebanyak 45 kejadian menewaskan 68 korban jiwa. Ini menjadi paling mematikan.
