Banjir Rendam Jalur Pantura Kudus–Pati, Lalu Lintas Tersendat

jateng.jpnn.com, KUDUS - Jalur Pantura Kudus-Pati, Jawa Tengah, mengalami ketersendatan arus lalu lintas akibat banjir yang menggenangi sejumlah titik di jalur padat kendaraan tersebut. Pengendara diminta ekstra waspada saat melintas.

Kasatlantas Polres Kudus AKP Royke Noldy Darean mengatakan genangan banjir mulai terjadi sejak Minggu (11/1) sekitar pukul 13.00 WIB, terutama di wilayah Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

“Arus lalu lintas di Jalur Pantura Kudus–Pati memang tersendat, khususnya di Ngembalrejo, karena ada genangan banjir,” kata Royke di Kudus, Minggu.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang lebih parah, Satlantas Polres Kudus langsung menerjunkan personel ke lokasi guna mengatur arus kendaraan agar tetap bergerak.

Dia juga mengimbau para pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, untuk berhati-hati saat melintasi genangan air karena kondisi jalan licin dan rawan kecelakaan.

Sementara itu, KBO Satlantas Polres Kudus Iptu Zubaidi menambahkan, arus lalu lintas pada sore hari terpantau ramai lancar meskipun masih ada genangan di beberapa titik.

“Personel kepolisian kami terjunkan untuk pengaturan lalu lintas dan membantu penyeberangan di lokasi banjir,” ujarnya.

Selain di Ngembalrejo, genangan banjir juga dilaporkan terjadi di barat perempatan lampu lalu lintas Kerawang serta wilayah Tenggeles, Kecamatan Jekulo. Kondisi tersebut sempat membuat arus kendaraan tersendat, terutama pada jam-jam padat.