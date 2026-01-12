Banjir Terjang Kudus, Balita Hanyut, Belum Ditemukan

jateng.jpnn.com, KUDUS - Seorang balita perempuan dilaporkan hanyut dan hilang di anak Sungai Perak, Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Minggu (11/1) sore.

Hingga Senin (12/1), tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap korban berinisial IN yang masih berusia 5 tahun itu.

Peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB saat wilayah setempat diguyur hujan deras.

Kondisi hujan deras menyebabkan debit air anak Sungai Perak meningkat dan meluap ke badan jalan di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Basarnas Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan menerima laporan kejadian tersebut pada Senin pagi.

Menindaklanjuti laporan itu, satu tim dari Basarnas Pos SAR Jepara langsung diterjunkan ke lokasi untuk bergabung dengan unsur SAR lainnya.

“Pagi ini kami menerima laporan bocah hanyut pada Minggu sore kemarin. Saat ini satu tim dari Basarnas Pos SAR Jepara telah kami berangkatkan ke lokasi untuk melakukan upaya pencarian bersama tim SAR gabungan,” kata Budiono, Senin (12/1).

Berdasarkan keterangan saksi mata bernama Munaji, korban saat itu bermain bersama dua kakaknya dengan menggunakan dua sepeda di area genangan limpasan air anak Sungai Perak.