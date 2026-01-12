Jawa Tengah Diguncang 850 Gempa Sepanjang 2025, BMKG Beri Penjelasan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat aktivitas kegempaan di Jawa Tengah sepanjang 2025 tergolong tinggi.

Berdasarkan data Stasiun Geofisika Banjarnegara, sekitar 850 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya pada 2025.

Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara Hery Susanto Wibowo mengatakan dari ratusan kejadian tersebut, 10 gempa di antaranya dirasakan oleh masyarakat.

Meski dirasakan, gempa-gempa tersebut tidak menimbulkan dampak kerusakan maupun korban jiwa.

“Untuk gempa selama 2025 total kejadian ada sekitar 850 kejadian. Di antaranya 10 gempa dirasakan masyarakat. Artinya dirasakan guncangannya, tetapi tidak berdampak dan tidak menimbulkan kerusakan,” ujar Hery kepada JPNN.com, Senin (12/1).

Berdasarkan catatan BMKG, aktivitas gempa terbanyak terjadi pada April 2025 dengan sekitar 100 kejadian, satu gempa di antaranya dirasakan oleh masyarakat.

Dari sisi kekuatan, kegempaan di Jawa Tengah didominasi gempa bermagnitudo kecil. Hery menjelaskan sebanyak 698 kejadian gempa memiliki magnitudo kurang dari 3,0. Sementara gempa bermagnitudo lebih besar jumlahnya relatif sedikit.

Ditinjau dari kedalaman, gempa bumi di Jawa Tengah sepanjang 2025 didominasi gempa dangkal. Sebanyak 581 kejadian merupakan gempa dengan kedalaman 0–60 kilometer yang sebagian besar bersumber dari aktivitas sesar di daratan Jawa Tengah serta zona pertemuan lempeng di selatan Jawa.