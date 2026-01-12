Kholil Gemka, Musisi Pendatang Baru yang Bersuara dari Kamar Kos

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Musisi pendatang baru, Kholil Gemka merilis single berjudul Rindu. Lagu bergenre pop akustik ini lahir dari ruang sederhana, kamar kos menjadi langkah awal Kholil Gemka untuk dikenal sebagai musisi yang menyuarakan keresahan, kerinduan, dan perasaan jujur anak muda.

Rindu dibalut aransemen akustik minimalis dengan sayatan strings sebagai suara latar, dipadukan petikan gitar dan vokal hangat.

Kesederhanaan ini justru menjadi kekuatan lagu, menciptakan suasana intim seolah mengajak pendengar duduk bersama di kamar kos, ditemani malam dan pikiran yang penuh kenangan.

Secara lirik, lagu ini menggambarkan perasaan menunggu, mengenang, dan menerima keadaan. Lagu diharapkan menjadi teman bagi pendengar yang sedang merindukan seseorang, baik karena jarak, waktu, maupun keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersama.

Menurut Kholil, lagu ini terinspirasi dari pengalaman rindu yang kerap hadir saat sendirian.

“Lagu ini saya tulis apa adanya, seperti curhatan malam yang mungkin juga dirasakan banyak orang. Rindu itu tidak selalu tentang ingin bertemu, tapi tentang perasaan yang masih tinggal meski waktu terus berjalan,” ujarnya kepada JPNN.com, Senin (12/1).

Sebagai musisi kost, Kholil Gemka ingin menghadirkan karya yang dekat dengan realitas sehari-hari tentang jarak dengan keluarga, pasangan, atau seseorang yang pernah hadir.

“Karya-karya saya banyak terinspirasi oleh musisi seperti Iksan Skuter, Iwan Fals, Eric Clapton, dan Elvis Presley,” ujarnya.