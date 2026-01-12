JPNN.com

Mutasi Jabatan di Polda Jateng, 32 Pamen Polri Jalani Sertijab, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 – 15:35 WIB
Serah terima jabatan perwira menengah Polri di Mapolda Jawa Tengah. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 32 perwira menengah (pamen) Polri mengikuti upacara serah terima jabatan (sertijab) di Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Mapolda Jateng), Senin (12/1).

Upacara sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan digelar di Gedung Borobudur Mapolda Jateng.

Dalam amanatnya, Irjen Ribut menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah dan titipan yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap pejabat diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta keikhlasan.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan dinamika organisasi di lingkungan Polri. Mutasi jabatan adalah hal yang wajar dan akan terus bergulir dalam sebuah organisasi,” ujar Irjen Ribut.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat lama atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan selama bertugas di Polda Jawa Tengah.

Menurutnya, kinerja para pejabat lama dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika tugas yang dihadapi.

“Semoga seluruh pengabdian yang telah diberikan menjadi ladang amal ibadah serta meninggalkan kesan dan kenangan yang baik bagi keluarga besar Polda Jawa Tengah,” katanya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Irjen Ribut berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan wilayah tugas masing-masing, serta memahami karakteristik daerah.

Mutasi besar di Polda Jateng, ini daftar 32 perwira menengah yang ikut sertijab.
