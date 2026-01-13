JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kasus Kredit Sritex, Jaksa Tegaskan Eksepsi Mantan Dirut Bank Jateng Masuk Pokok Perkara

Kasus Kredit Sritex, Jaksa Tegaskan Eksepsi Mantan Dirut Bank Jateng Masuk Pokok Perkara

Selasa, 13 Januari 2026 – 00:30 WIB
Kasus Kredit Sritex, Jaksa Tegaskan Eksepsi Mantan Dirut Bank Jateng Masuk Pokok Perkara - JPNN.com Jateng
mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno saat menjalani sidang di Pengadipan Tipikor Semarang, Senin. (ANTARA/I.C. Senjaya)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai eksepsi yang diajukan mantan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex, telah masuk ke dalam pokok perkara.

Jaksa Penuntut Umum Fajar Santoso menyampaikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan terdakwa seharusnya disampaikan dalam nota pembelaan, bukan dalam eksepsi. Hal itu disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (12/1).

“Eksepsi yang disampaikan terdakwa seharusnya masuk dalam pembelaan,” ujar Fajar Santoso di hadapan majelis hakim.

Baca Juga:

Menurut jaksa, dakwaan yang disusun penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil karena disusun secara jelas, cermat, dan lengkap dalam menguraikan rangkaian perbuatan terdakwa.

Atas dasar tersebut, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.

Menanggapi hal itu, Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampunolon menyatakan sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda pembacaan putusan sela.

Baca Juga:

Sebelumnya, Supriyatno dalam eksepsinya menyebut perkara yang menjerat dirinya seharusnya masuk dalam ranah tindak pidana perbankan, bukan tindak pidana korupsi. 

Dia beralasan perbuatannya terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex masih berada dalam koridor Undang-Undang Perbankan.

Jaksa menilai eksepsi mantan Dirut Bank Jateng Supriyatno sudah masuk pokok perkara kasus kredit Sritex. Sidang ditunda, hakim bacakan putusan sela pekan depan.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kasus kredit sritex sritex eksepsi jaksa Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU