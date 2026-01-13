JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Ekstrem Diprediksi Terjang Jawa Tengah pada 13-14 Januari

Cuaca Ekstrem Diprediksi Terjang Jawa Tengah pada 13-14 Januari

Selasa, 13 Januari 2026 – 06:58 WIB
Cuaca Ekstrem Diprediksi Terjang Jawa Tengah pada 13-14 Januari - JPNN.com Jateng
Ilustrasi - Cuaca ekstrem bakal melanda Jawa Tengah. Foto: ANTARA/Aprionis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ahmad Yani Semarang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi selama tiga hari ke depan mulai Senin-Rabu (12-14/1) di wilayah Pantura Jawa Tengah.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa mengatakan cuaca ekstrem tersebut berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, hingga puting beliung, terutama di kawasan pesisir.

“Jawa Tengah saat ini memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2026. Potensi hujan sedang hingga lebat hampir merata di seluruh wilayah, baik dalam sepekan ke depan maupun tiga hari ke depan,” ujar Ferry.

Baca Juga:

Dia menegaskan wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Pantura Timur, meliputi Kabupaten Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang, hingga Grobogan.

“Pantura Timur masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, bahkan ekstrem, hingga tiga hari ke depan,” katanya.

Ferry mengungkapkan dalam dua hari terakhir, intensitas hujan di Jepara, Kudus, dan Demak sudah masuk kategori ekstrem dengan curah hujan di atas 100 milimeter per hari.

Baca Juga:

Selain hujan lebat, masyarakat di wilayah pesisir juga diminta mewaspadai angin kencang yang berpotensi memicu puting beliung.

“Di daerah pesisir yang dekat laut, potensi angin kencang dan puting beliung masih cukup besar,” ujarnya.

Cuaca ekstrem diprediksi akan melanda Pantura Jawa Tengah pada 13-14 Januari 2026.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca ekstrem cuaca cuaca jawa tengah cuaca jateng cuaca semarang prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU