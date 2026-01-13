Hilang 2 Hari, Kakek Ini Ditemukan Tewas di Hutan Mangrove Tayu Pati

jateng.jpnn.com, PATI - Seorang kakek berusia 65 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan hutan mangrove pesisir Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (12/1) malam.

Korban diketahui bernama Karlan, warga Desa Keboromo, yang sebelumnya dilaporkan hilang selama dua hari.

Kapolsek Tayu AKP Aris Pristianto menjelaskan korban terakhir kali terlihat pada Minggu (11/1). Karena tak kunjung terlihat beraktivitas seperti biasanya, warga sekitar mulai merasa curiga dan berinisiatif melakukan pencarian.

“Korban tinggal seorang diri karena sudah duda, sementara anaknya bekerja di luar kota. Tetangga curiga karena korban tidak terlihat selama dua hari, lalu melaporkannya kepada kami,” ujar AKP Aris Pristianto, Selasa (13/1).

Dalam proses pencarian, warga menemukan sepeda motor milik korban, Honda BeAT hijau dengan nomor polisi K 2788 VG, terparkir di area hutan mangrove Desa Dororejo. Temuan tersebut kemudian mengarahkan warga ke lokasi pesisir pantai.

“Setelah dilakukan pencarian lanjutan, korban ditemukan di tepi pantai kawasan hutan mangrove Desa Dororejo dalam posisi sujud dan sudah meninggal dunia,” ujarnya.

Korban selanjutnya dievakuasi ke tepi jalan Desa Dororejo untuk dilakukan pemeriksaan luar oleh tim medis. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban.

“Berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan keluarga, korban diduga meninggal dunia karena sakit. Korban memiliki riwayat penyakit jantung,” kata AKP Aris.