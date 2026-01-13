3 Halte Trans Semarang Ini Terdampak Proyek Pengecoran Jalan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah halte Trans Semarang terdampak betonisasi. Tercatat, ada tiga titik halte yang terdampak, terdiri atas satu halte portabel dan dua halte permanen di Jalan Brigjen Sudiarto atau Jalan Majapahit Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang Haris Setyo Yunanto mengatakan pendataan dilakukan setelah kegiatan pengecoran jalan rampung. Dari hasil evaluasi internal, ditemukan tiga halte yang mengalami dampak langsung.

“Itu setelah kegiatan selesai kami memang mulai melakukan pendataan dan ditemukan ada beberapa titik halte yang terdampak. Lebih tepatnya ada tiga halte, yakni satu halte portabel dan dua halte permanen,” ujar Haris, Selasa (13/1).

Adapun tiga halte tersebut berada di Halte Puncak Gading, Halte Manunggal Jati, dan Halte Zebra yang ketiganya mengarah ke pusat kota.

Menindaklanjuti kondisi itu, Trans Semarang memastikan akan meninggikan halte agar kembali sesuai dengan ketinggian semula dan tetap aman digunakan oleh penumpang.

“Upayanya nanti akan kami lakukan peninggian. Jadi halte akan direnovasi agar ketinggiannya kembali seperti semula,” ujarnya.

Sambil menunggu proses perbaikan, Trans Semarang menerapkan langkah mitigasi sementara dengan mengalihkan aktivitas naik dan turun penumpang melalui pintu depan bus.

“Untuk mitigasi awal, sementara penumpang kami alihkan agar naik dan turun melalui pintu depan,” katanya.