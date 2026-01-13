Muria Raya Diguyur Hujan Lebih 100 Mm per Hari, Risiko Banjir dan Longsor Meningkat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan beberapa wilayah Pantura Timur Muria Raya sempat mencapai kategori ekstrem, yakni lebih dari 100 milimeter per hari.

Itulah yang menyebabkan banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati, Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat wilayah Muria Raya itu menjadi daerah dengan curah hujan tinggi selama periode puncak musim hujan yang berlangsung pada Januari hingga Februari.

“Untuk Muria Raya sendiri, faktor topografi sangat berpengaruh. Wilayahnya berada di dataran tinggi, sehingga ketika ada gangguan dinamika atmosfer, curah hujan di sana cenderung lebih tinggi,” ujar Prakirawan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Rani Puspita, Selasa (13/1).

Rani menjelaskan bahwa berdasarkan data citra satelit BMKG, hujan dengan intensitas tinggi juga tercatat di sejumlah wilayah Jawa Tengah, terutama Pantura Timur, wilayah pegunungan atau dataran tinggi, serta kawasan Solo Raya.

Dia menyebut hujan di kawasan Muria tidak hanya lebat, tetapi juga berlangsung dalam durasi panjang. Kondisi ini menjadi pemicu utama terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Baca Juga: Pemkab Kudus Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana hingga 19 Januari

“Di beberapa hari terakhir, hujan terjadi dari pagi hingga dini hari. Intensitasnya fluktuatif, dari ringan, sedang sampai lebat, tetapi terjadi terus-menerus sepanjang hari. Ini yang meningkatkan risiko longsor dan banjir,” ujarnya.

Pihaknya juga mencatat kecepatan angin maksimum mencapai 22 knot atau sekitar 40 kilometer per jam. Angin dengan kecepatan tersebut dinilai cukup kencang, terutama untuk wilayah perairan dan aktivitas penerbangan.