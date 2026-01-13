Legislator Kritik Halte Trans Semarang yang Terendam Cor Beton

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Proyek betonisasi Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Jawa Tengah menuai sorotan setelah sejumlah halte Trans Semarang dilaporkan terendam cor beton.

Kondisi ini dinilai mengganggu akses dan kenyamanan masyarakat, khususnya pengguna transportasi publik yang bergantung pada layanan bus cepat tersebut.

Anggota DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani menyampaikan keprihatinannya atas dampak pengerjaan proyek yang dinilai kurang memperhatikan keberlangsungan fasilitas publik.

Berdasarkan laporan warga, terdapat sedikitnya tiga halte utama yang terdampak langsung akibat pengecoran jalan.

“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa beberapa halte bus terendam beton. Di antaranya halte di depan SPBU Penggaron, MAN 1 Semarang, dan Manunggal Jati. Selain itu, halte di sekitar Jalan Zebra, baik sisi selatan maupun utara, juga mengalami kondisi serupa,” ujar Ali, Selasa (13/1).

Menurut Ali, pembangunan infrastruktur jalan sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik.

Namun, proses pelaksanaannya semestinya tidak mengorbankan fasilitas lain yang justru menjadi penopang mobilitas warga sehari-hari.

“Betonisasi jalan tentu merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur kota. Tetapi keberpihakan terhadap kenyamanan masyarakat, terutama pengguna angkutan umum, harus tetap menjadi prioritas,” katanya.