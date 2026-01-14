Perkuat Pangan Nasional, Koperasi Tani Merdeka Indonesia Resmi Berdiri di Sragen

jateng.jpnn.com, SRAGEN - Koperasi Tani Merdeka Indonesia resmi diluncurkan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Selasa (13/1).

Peluncuran Koperasi Tani Merdeka Indonesia Sragen tersebut digelar dalam agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen di Pendopo Somonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Sragen, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia Wahyu Putranto, serta jajaran pengurus dan anggota Tani Merdeka Indonesia.

Ketua Koperasi Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen Rochmad Musthofa menyatakan pendirian koperasi tersebut merupakan langkah konkret untuk mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Koperasi Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Sragen hadir sebagai bagian dari subbidang kerja Tani Merdeka Indonesia yang secara khusus mendukung dan menguatkan program ketahanan pangan nasional,” ujar Musthofa.

Dia menjelaskan koperasi ini dirancang sebagai sarana pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan lokal agar memiliki akses yang lebih luas terhadap pemasaran, distribusi, dan permodalan berbasis gotong royong.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Tani Merdeka Indonesia Wahyu Putranto menyebut Koperasi Tani Merdeka merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi dengan program organisasi Tani Merdeka Indonesia di sektor pangan.

Di Kabupaten Sragen, koperasi tersebut telah menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Sragen melalui kesepakatan bersama guna mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang pertanian, perikanan, peternakan, serta akses permodalan usaha rakyat.