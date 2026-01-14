JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Pemprov Jateng Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Pulihkan Akses Wisata Colo Kudus

Pemprov Jateng Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Pulihkan Akses Wisata Colo Kudus

Rabu, 14 Januari 2026 – 02:00 WIB
Pemprov Jateng Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Pulihkan Akses Wisata Colo Kudus - JPNN.com Jateng
Lokasi terdampak longsor di akses Wisata Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jateng.jpnn.com, KUDUS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyiapkan langkah cepat untuk memulihkan akses utama yang terdampak bencana longsor di Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Pemulihan ini dinilai krusial karena kawasan tersebut menjadi penopang aktivitas ekonomi warga sekaligus jalur utama wisata religi Makam Sunan Muria.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen menyatakan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar guna merehabilitasi area longsor yang berada di pintu masuk kawasan wisata Colo.

Baca Juga:

“Kami akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk perbaikan di Wisata Colo ini,” ujar lelaki yang akrab disapa Gus Yasin saat meninjau langsung lokasi longsor, Selasa (13/1).

Dalam peninjauan tersebut, Gus Yasin melihat langsung kondisi longsor sepanjang kurang lebih enam meter yang menutup sebagian akses keluar-masuk kawasan wisata.

Akses tersebut selama ini menjadi jalur vital bagi kendaraan wisatawan, termasuk bus rombongan peziarah.

Baca Juga:

Menurutnya, rehabilitasi harus segera dilakukan agar arus lalu lintas kembali normal, terutama menjelang bulan Sya’ban yang biasanya diikuti lonjakan kunjungan peziarah ke Makam Sunan Muria.

“Langkah awal yang kami lakukan adalah memastikan bus bisa kembali naik ke atas. Hari ini saja ada 12 bus yang batal naik. Padahal bulan depan sudah masuk Sya’ban, biasanya ratusan bus datang untuk berziarah,” ujarnya.

Karena longsor, kini Pemprov Jateng menganggarkan senilai Rp 10 miliar untuk memulihkan akses wisata Colo Kudus.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pemprov jateng kudus Jawa Tengah longsor wisata colo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU