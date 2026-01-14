Detik-detik Mobil Mogok Selamat dari Sambaran Kereta Api di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi heroik warga mendorong mobil yang mogok di perlintasan kereta api Jalan Madukoro Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/1) sekitar pukul 12.50.

Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, tampak para pengendara yang hendak melalui jalan itu terhenti di balik palang pintu perlintasan karena adanya kereta api yang akan melintas.

Di tengah antrean kendaraan, terlihat sebuah mobil berwarna perak berhenti tepat di atas rel dan tidak dapat bergerak.

Mobil tersebut diketahui merupakan kendaraan latihan mengemudi. Tulisan “Belajar Mengemudi” terlihat jelas pada badan mobil.

Kendaraan itu dikemudikan seorang pria yang sedang menjalani latihan dengan didampingi instruktur. Diduga, pengemudi panik saat berada di perlintasan sehingga mobil mendadak mogok dan terhenti di tengah rel.

Di aksi itu juga ada Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto. Perwira menengah (pamen) Polri ini ikut mendorong mobile sesaat sebelum kereta melintas.

Spontan, Kombes Artanto langsung turun dari mobil dan bersama warga sekitar mendorong mobil tersebut menjauh dari lintasan rel.

Tampak, upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Mobil berhasil dievakuasi dari jalur rel sekitar 20 detik sebelum tersambar kereta api.