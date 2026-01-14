Pendaki Asal Magelang yang Hilang di Gunung Slamet Ditemukan Tewas

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Pendaki Gunung Slamet asal Magelang, Jawa Tengah, Syafiq Ridhan Ali Razan (18), yang sebelumnya dilaporkan hilang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari ke-17 pencarian.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Agus Ikmaludin mengatakan jenazah Syafiq ditemukan di Gunung Malang, tepatnya di area Watu Langgar.

“Korban ditemukan pada hari ke-17 pencarian di Gunung Malang area Watu Langgar. Saat ini jenazah masih berada di lokasi dan dalam proses evakuasi,” kata Agus.

Untuk diketahui Syafiq Ridhan Ali Razan dinyatakan hilang sejak Sabtu (27/12/2025). Ali mendaki Gunung Slamet bersama temannya, Himawan Haidar Bahran via Pos Dipajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Awal mula Ali hilang setelah turun mencari pertolongan untuk Himawan yang mengalami cedera kaki dalam pendakian ke Puncak Gunung Slamet. Sejak saat itu, keduanya terpisah.

Dalam registrasi di Pos Dipajaya, keduanya mendaki tanpa menginap atau tektok. Rencana turun pada Minggu (28/12/2025).

Lantaran tak kunjung turun pada keesokan harinya, tim sukarelawan gabungan melakukan pencarian terhadap keduanya.

Dua hari pencarian, Himawan ditemukan di Pos Sembilan Gunung Slamet dalam kondisi lemas. Tim sukarelawan gabungan mengevakuasi ke basecamp pada Selasa (30/12/2025).