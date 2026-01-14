Kecelakaan Maut Truk Beras Terperosok di Saluran Pantura Semarang-Demak, Sopir Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura Semarang-Demak KM 6, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/1).

Insiden ini melibatkan sebuah truk bermuatan beras dengan truk dam pengangkut tanah uruk.

Bermula, truk muatan beras itu melaju dari arah timur menuju Semarang. Saat melintas di lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga kurang mengantisipasi pergerakan truk dam yang hendak masuk ke area sekitar masjid.

Berupaya menghindar, truk yang dikemudikan Ahmad Fauzi warga Kabupaten Demak ini justru terperosok ke saluran air di pinggir jalan nasional itu.

Puji, warga sekitar yang berada di lokasi mengaku sempat mendengar suara benturan keras sebelum melihat truk sudah dalam kondisi terjun ke saluran.

“Tahu-tahu sudah nyungsep begitu, suaranya kencang. Sempat menolong, di dalam kabin cuma satu orang. Tadi dievakuasi kacanya dipecah, dia sudah tidak sadar, sudah meninggal dunia,” ujar Puji.

Warga lain, Ali Kusrin yang turut membantu proses evakuasi awal menuturkan bahwa truk melaju cukup kencang dari arah timur dan tidak terdengar suara pengereman sebelum tabrakan terjadi.

“Muatan beras, sepertinya kencang, soalnya tidak ada bunyi rem. Tahu-tahu sudah langsung nyemplung, dari timur nabrak belakang truk dam,” katanya.