Banjir Kudus: 25 Desa Terendam, Lebih dari 48 Ribu Jiwa Terdampak

jateng.jpnn.com, KUDUS - Curah hujan tinggi yang mengguyur Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memicu banjir di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus mencatat sedikitnya 25 desa di enam kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air yang bervariasi.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus Eko Hari Djatmiko mengungkapkan banjir terjadi sejak Senin (12/1) akibat hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan debit sungai meluap dan menggenangi permukiman warga serta akses jalan.

“Desa-desa terdampak tersebar di Kecamatan Kaliwungu, Jekulo, Mejobo, Undaan, Bae, dan Jati,” ujar Eko di Kudus, Rabu (14/1).

Ia merinci, Kecamatan Mejobo menjadi wilayah terdampak terbanyak dengan 10 desa, disusul Kecamatan Jekulo lima desa, Jati empat desa, Kaliwungu tiga desa, Undaan dua desa, dan Kecamatan Bae satu desa.

Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. BPBD mencatat sebanyak 15.237 kepala keluarga atau sekitar 48.193 jiwa terdampak cuaca ekstrem tersebut.

Genangan air bahkan melumpuhkan akses transportasi di sejumlah titik strategis. Jalan Lingkar Kudus–Pati terendam banjir di tiga lokasi, yakni Jembatan Ngembalrejo, Jembatan Bukduwur Tenggeles, dan Jembatan Hadipolo. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan antrean kendaraan mengular sejak Minggu (11/1).

“Untuk hari ini, jumlah desa terdampak bertambah. Rumah-rumah yang sebelumnya belum tergenang kini mulai kemasukan air, sehingga jumlah pengungsi juga meningkat,” kata Eko.

Hingga Rabu (14/1), BPBD Kudus mencatat sebanyak 164 warga mengungsi, terdiri dari 46 laki-laki dan 118 perempuan. Para pengungsi ditempatkan di sejumlah lokasi, di antaranya TPQ Khurriyatul Fikri Desa Pasuruhan Lor dan MI Hidayatus Shibyan.