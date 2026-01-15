JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 17 Hari Hilang di Gunung Slamet, Pendaki Asal Magelang Ditemukan Meninggal Dunia, Innalilllahi

17 Hari Hilang di Gunung Slamet, Pendaki Asal Magelang Ditemukan Meninggal Dunia, Innalilllahi

Kamis, 15 Januari 2026 – 05:48 WIB
17 Hari Hilang di Gunung Slamet, Pendaki Asal Magelang Ditemukan Meninggal Dunia, Innalilllahi - JPNN.com Jateng
Arsip foto - Puncak Gunung Slamet. ANTARA/Sumarwoto

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridhan Ali Razan (18), yang dilaporkan hilang di Gunung Slamet sejak akhir Desember 2025, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari ke-17 pencarian.

Titik akhir perjalanan Syafiq berada di area Watu Langgar, Gunung Malang, salah satu jalur ekstrem di kawasan Slamet.

Kepala BPBD Kabupaten Pemalang Agus Ikmaludin mengatakan jenazah korban ditemukan dalam pencarian lanjutan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga bersama relawan.

Baca Juga:

“Korban ditemukan pada hari ke-17 pencarian di Gunung Malang area Watu Langgar. Saat ini jenazah masih berada di lokasi dan dalam proses evakuasi,” kata Agus.

Syafiq dinyatakan hilang sejak Sabtu (27/12/2025) setelah mendaki Gunung Slamet bersama rekannya, Himawan Haidar Bahran, melalui Pos Dipajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

Keduanya tercatat melakukan pendakian tanpa rencana menginap atau tektok, dengan target turun pada Minggu (28/12/2025).

Baca Juga:

Pendakian yang semula dirancang singkat itu berubah menjadi situasi darurat ketika Himawan mengalami cedera kaki dalam perjalanan menuju puncak.

Syafiq memutuskan turun seorang diri untuk mencari pertolongan. Keputusan itulah yang menjadi awal perpisahan keduanya di gunung.

Pencarian pendaki muda asal Magelang di Gunung Slamet berakhir di hari ke-17. Jejak terakhir Syafiq ditemukan di Watu Langgar, menutup penantian panjang keluarg
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pendaki pendaki asal magelang hilang gunung slamet Meninggal Dunia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU