Pantura Kaligawe Semarang Macet 5 Km Imbas Proyek Peninggian Jalan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kemacetan mengular panjang di Jalan Pantura Kaligawe, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Antrean ini merupakan dampak proyek peninggian di jalur nasional itu.

Pantauan JPNN.com, kemacetan terjadi di jalur arah Kota Semarang menuju Kabupaten Demak mencapai sekitar 5 kilometer.

Ekor antrean kendaraan yang didominasi truk-truk besar itu terpantau mulai dari Flyover depan Indonesia Power atau kawasan Pelabuhan Tanjung Emas hingga depan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

Selain proyek peninggian jalan, kepadatan lalu lintas juga dipicu oleh aktivitas pembangunan Tol Semarang–Demak yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut.

Dua proyek infrastruktur strategis yang berjalan bersamaan itu menyebabkan penyempitan lajur dan memperlambat arus kendaraan di Jalur Pantura Kaligawe.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan pengerjaan peninggian jalan dari arah Semarang menuju Demak telah dimulai sejak 10 Januari lalu.

“Pembangunan dari arah Semarang ke Demak sudah mulai sejak 10 Januari kemarin, tepatnya di lajur tengah yang pertama kali dikerjakan,” kata Kompol Rismanto, Kamis (15/1).

Menurutnya, proyek peninggian Jalan Kaligawe ditargetkan berlangsung selama delapan bulan ke depan. Namun, pengerjaan akan dihentikan sementara menjelang Hari Raya Idulfitri.