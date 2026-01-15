Kecelakaan Maut di Pantura Semarang–Kendal, 1 Tewas di Lokasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura Semarang–Kendal, Rindu Garut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/1). Seorang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Insiden maut ini bermula ketika truk bermuatan PVC dengan nomor polisi AE 8927 UN melaju dari arah Jakarta menuju Surabaya.

Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi hilang konsentrasi lantas menabrak bagian belakang truk lain yang sedang terparkir di badan jalan. Diduga, sang sopir mengantuk.

Akibat kejadian tersebut, dua orang korban terjebak di dalam kabin truk. Evakuasi ini melibatkan Tim Rescue dari Kantor Basarnas Semarang.

“Setelah menerima laporan adanya korban terjepit di dalam kabin truk yang membutuhkan penanganan khusus, kami langsung mengerahkan tim rescue menuju lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi,” ujar Kepala Kantor SAR Semarang Budiono.

Dua korban berhasil dievakuasi dari dalam kabin truk menggunakan peralatan ekstrikasi pada pukul 06.45 WIB. Satu orang meninggal dunia, sementara korban selamat dilarikan ke rumah sakit.

“Dari hasil evakuasi, satu orang meninggal dunia atas nama Dede Ferdiansyah 21 tahun, sementara satu korban lainnya atas nama Ponco Waluyo 61 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat,” ujarnya.

Setelah operasi SAR selesai, pihaknya menyerahkan penanganan lanjutan ke aparat kepolisian.