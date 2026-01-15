Boyolali Jadi Incaran Investor China, Tanam Modal Proyek Air Minum Rp 160 M

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah perusahaan asal China, PT Foshan Jinke berencana menanamkan investasi berupa proyek industri air minum di Jawa Tengah (Jateng) dengan nilai mencapai sekitar Rp 160 miliar. Rencana investasi tersebut akan direalisasikan di Kabupaten Boyolali.

Saat ini, rencana penanaman modal tersebut telah memasuki tahap pematangan. PT Foshan Jinke bersama PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik sumber mata air di Jateng.

Dari enam lokasi yang disurvei, Kabupaten Boyolali menjadi salah satu wilayah yang paling diminati. Hal itu karena sumber mata air di daerah tersebut dinilai ideal, memiliki kualitas yang baik, serta berlokasi jauh dari kawasan permukiman.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan rencana investasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jateng pada prinsipnya mendukung penuh masuknya investasi, selama seluruh prosesnya mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Yang penting sesuai dengan regulasi. Selain itu, kami juga menekankan agar lokasi usaha benar-benar aman dan tidak menabrak lahan persawahan,” kata lelaki yang akrab disapa Gus Yasin saat menerima audiensi perwakilan PT Foshan Jinke di kantornya, Kamis (15/1).

Dia menjelaskan salah satu pertimbangan utama pemilihan lokasi di Kabupaten Boyolali adalah jarak sumber mata air yang relatif jauh dari aktivitas permukiman warga.

“Minimal satu sampai lima kilometer dari sumber mata air tidak ada permukiman. Lokasi di Boyolali ini sudah memenuhi kriteria tersebut,” ujarnya.