Cegah Komplikasi Dini, 1,2 Juta Peserta JKN Semarang-Demak Ikuti Skrining Kesehatan

jateng.jpnn.com, DEMAK - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 1.245.525 peserta di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah telah mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan (SRK) pada 2025.

Skrining ini dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN, web skrining, layanan Pandawa, maupun saat berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Hasil skrining menunjukkan peserta yang berisiko menderita berbagai penyakit, antara lain: Anemia sebanyak 15.458 orang, Diabetes Melitus 286.792, Hepatitis B 12.994, Hepatitis C 2.655, Hipertensi 96.775.

Baca Juga: Duta Muda BPJS Kesehatan 2025 Dorong Generasi Muda Tingkatkan Literasi JKN

Disusul Kanker Kolektal 440, Kanker Paru 1.978, Kanker Payudara 2.307, Kanker Serviks 101.893, PPOK 8.678, TBC 7.749, dan Thalasemia 772 orang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Quratul Ainy menjelaskan bahwa Skrining Riwayat Kesehatan wajib dilakukan oleh seluruh peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas, dan dilakukan secara rutin setiap tahun.

Menurutnya, program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan risiko penyakit kronis di masa depan.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Rekredensialing RS di Semarang untuk Jamin Mutu Layanan 2026

“Program JKN tidak hanya fokus pada ranah rehabilitatif dan kuratif, tetapi upaya promotif dan preventif juga menjadi prioritas. Harapannya, angka kesakitan atau morbiditas penduduk terhadap penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, penyakit jantung, hingga stroke dapat diketahui lebih awal melalui skrining ini,” ujar Sari, Kamis (15/1).

Peserta yang teridentifikasi berisiko akan diarahkan untuk konsultasi dan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan.