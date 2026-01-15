Cegah Komplikasi Dini, 1,2 Juta Peserta JKN Semarang-Demak Ikuti Skrining Kesehatan

JPNN.com

Kamis, 15 Januari 2026 – 18:05 WIB
Ilustrasi seorang peserta JKN sedang mengisi data skrining kesehatan Aplikasi Mobile JKN melalui gawainya. FOTO: Humas BPJS Kesehatan Cabang Semarang.

jateng.jpnn.com, DEMAK - BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 1.245.525 peserta di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Jawa Tengah telah mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan (SRK) pada 2025.

Skrining ini dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN, web skrining, layanan Pandawa, maupun saat berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Hasil skrining menunjukkan peserta yang berisiko menderita berbagai penyakit, antara lain: Anemia sebanyak 15.458 orang, Diabetes Melitus 286.792, Hepatitis B 12.994, Hepatitis C 2.655, Hipertensi 96.775.

Disusul Kanker Kolektal 440, Kanker Paru 1.978, Kanker Payudara 2.307, Kanker Serviks 101.893, PPOK 8.678, TBC 7.749, dan Thalasemia 772 orang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Quratul Ainy menjelaskan bahwa Skrining Riwayat Kesehatan wajib dilakukan oleh seluruh peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas, dan dilakukan secara rutin setiap tahun.

Menurutnya, program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan risiko penyakit kronis di masa depan.

“Program JKN tidak hanya fokus pada ranah rehabilitatif dan kuratif, tetapi upaya promotif dan preventif juga menjadi prioritas. Harapannya, angka kesakitan atau morbiditas penduduk terhadap penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, penyakit jantung, hingga stroke dapat diketahui lebih awal melalui skrining ini,” ujar Sari, Kamis (15/1).

Peserta yang teridentifikasi berisiko akan diarahkan untuk konsultasi dan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan.

Lebih baik mencegah daripada mengobati, 1,2 juta warga Semarang-Demak mengikuti skrining kesehatan JKN.
