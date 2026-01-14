Hujan Deras Picu Longsor dan Banjir di Banjarnegara, 48 KK Mengungsi

jateng.jpnn.com, BANJARNEGARA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara menangani kejadian tanah longsor dan banjir yang dipicu hujan berintensitas tinggi dan cuaca ekstrem di wilayah atas Banjarnegara, Rabu (14/1) malam.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara Raib Syekhudin mengatakan, tanah longsor terjadi sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun Melikan, Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak sore hari.

“Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama menyebabkan talut jalan dan tebing di sekitar permukiman warga runtuh, sehingga material longsor menimpa rumah warga,” kata Raib, Kamis.

Akibat kejadian itu, sebanyak 48 kepala keluarga (KK) dengan total 165 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah saudara terdekat untuk menghindari potensi longsor susulan.

Raib menjelaskan, pada awal kejadian warga mengungsi secara mandiri atas arahan pemerintah desa dan kecamatan karena khawatir adanya rekahan pada tebing di sekitar permukiman.

Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, BPBD memastikan sumber longsor berasal dari talut jalan yang sudah miring dan roboh akibat tekanan air hujan, bukan dari tebing alami.

“Untuk warga lainnya masih menunggu hasil kajian lanjutan apakah sudah aman kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya.

BPBD mencatat, longsor tersebut mengakibatkan tiga rumah mengalami rusak berat milik Miarjo, Tanto, dan Prayit. Selain itu, dua rumah lainnya milik Hairudin dan Toharjo mengalami kerusakan ringan.