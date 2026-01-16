Perjalanan KA Semarang-Surabaya Seusai Banjir Kendal, Kecepatan 30 Km/Jam

jateng.jpnn.com, KENDAL - Perjalanan kereta api lintas Semarang-Surabaya yang sempat terganggu akibat banjir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kembali dapat dilalui secara bertahap.

Jalur hulu pada petak jalan Kaliwungu–Kalibodri mulai dibuka dengan kecepatan terbatas setelah luapan air berangsur surut.

Sebanyak 13 perjalanan kereta api yang sempat tertahan sejak Kamis (15/1) malam kini dapat melanjutkan perjalanan dengan pembatasan kecepatan maksimal 30 kilometer per jam. Jalur tersebut dinyatakan aman untuk operasional terbatas per Jumat (16/1) pukul 00.08 WIB.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif menjelaskan upaya penanganan dan normalisasi prasarana yang dilakukan petugas membuahkan hasil positif.

Kereta pertama yang melintas di jalur hulu adalah KA Argo Sindoro (KA 18) setelah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh.

“Setelah dilakukan penanganan dan pengecekan prasarana secara menyeluruh, jalur hulu pada petak jalan Kaliwungu–Kalibodri dinyatakan aman untuk dilalui kereta api dengan kecepatan terbatas. Pembatasan ini sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api,” ujar Luqman, Jumat (16/1).

Sementara itu, jalur hilir pada petak jalan yang sama masih dalam tahap penanganan.

Petugas KAI Daop 4 Semarang terus melakukan normalisasi secara bertahap agar jalur tersebut dapat segera kembali dioperasikan.