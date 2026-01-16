JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Curah Hujan Tinggi, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Kota Semarang

Curah Hujan Tinggi, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Kota Semarang

Jumat, 16 Januari 2026 – 18:40 WIB
Curah Hujan Tinggi, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Kota Semarang - JPNN.com Jateng
Pesawat Cessna C208 C208/PK-SNM diterjunkan dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menyemai garam di atas Perairan Utara Semarang. FOTO: Humas BPBD Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Kota Semarang, Jawa Tengah. OMC telah dimulai sejak Kamis (15/1) hingga beberapa hari kedepan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan OMC digelar untuk meminimalisir potensi bencana hidrometeorologi di Ibu Kota Jawa Tengah itu.

Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir intensitas hujan di Kota Semarang cukup tinggi. Bahkan, banjir membuat Jalan Pantura Semarang-Kendal di kawasan Mangkang sempat lumpuh sementara.

Baca Juga:

“BNPB melaksanakan modifikasi cuaca yang kemungkinan akan berlangsung beberapa hari ke depan untuk mengurangi potensi bencana,” ujar Endro, Jumat (16/1).

Menurut Endro, operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menebar garam di atmosfer untuk mengalihkan pembentukan awan hujan ke arah Laut Jawa. Dengan metode itu, hujan diharapkan lebih banyak turun di laut sehingga dapat menekan risiko banjir dan longsor di wilayah daratan.

Selain untuk mengurangi potensi bencana di Kota Semarang, OMC juga diarahkan guna mendukung percepatan penanganan banjir di sejumlah daerah lain di lereng Gunung Muria, seperti Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.

Baca Juga:

“Hujan diharapkan terjadi di laut. Dengan begitu, potensi bencana bisa dikurangi sekaligus membantu mempercepat penanganan banjir di wilayah Pati Raya,” ujarnya.

Endro menyebut tren bencana di Kota Semarang saat ini menunjukkan pergeseran dari banjir ke bencana tanah longsor, meskipun banjir masih terjadi di beberapa titik.

BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko banjir dan longsor di Semarang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kudus Jawa Tengah semarang BPBD Kota Semarang jepara banjir Pati longsor hujan BNPB

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU