Banjir Merendam Rel di Pekalongan, Perjalanan Kereta Api Jakarta-Surabaya Terhenti

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Perjalanan Kereta Api Indonesia (KAI) terganggu lagi karena banjir. Setelah sebelumnya terjadi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kini perjalanan KAI Jakarta-Surabaya terganggu di Kabupaten Pekalongan.

Terganggunya perjalanan kereta api ini terjadi antara Stasiun Pekalongan-Stasiun Sragi, tepatnya di Km 88+6/7 pada Sabtu (17/1) pukul 03.20 WIB.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif menyampaikan dua jalur kereta api pada lokasi terdampak, saat ini sudah tertutup genangan air dengan ketinggian sekitar 10 cm di atas rel. Menurutnya, jalur tersebut tidak aman dan berbahaya dilewati oleh KA.

“Untuk keselamatan, jalur kereta api terpaksa kami tutup dan untuk sementara tidak bisa dilalui kereta api. Sehingga perjalanan KA khususnya yang melewati jalur dari Pekalongan menuju Jakarta maupun sebaliknya sementara terganggu,” kata Luqman.

Kini, pihaknya terus memantau kondisi di lokasi tersebut untuk memastikan seluruh perjalanan kereta api tetap berlangsung dengan aman. Dia menjelaskan keselamatan perjalanan pelanggan dan operasional KA merupakan prioritas utama KAI.

"Upaya mitigasi dilakukan dengan mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api, yang menjadi prioritas utama KAI," kata Luqman.

"KAI Daop 4 Semarang memohon maaf kepada pelanggan KA yang mungkin turut terdampak perjalanannya," tutur Luqman. (Ink/jpnn)

Akibat kondisi tersebut, pada pukul 04.15 ada beberapa KA terganggu perjalanannya, yaitu: