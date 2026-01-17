Tabrakan Maut Innova vs Truk Fuso di Tol Pejagan-Pemalang, 1 Penumpang Tewas

jateng.jpnn.com, TEGAL - Kecelakaan maut Toyota Innova hitam versus Mitsubishi Fuso Truck oranye terjadi di Tol Pejagan-Pemalang (PPTR) KM 274+400 Jalur A, wilayah Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Jumat (16/1) sekitar pukul 01.00 WIB.

Kasat Lantas Polres Tegal AKP Bharatungga Dharuning Pawuri mengatakan kecelakaan bermula Toyota Innova yang melaju menuju timur diduga kurang berkonsentrasi saat berada di belakang kendaraan lain yang melaju di lajur kiri.

“Kecelakaan tersebut melibatkan satu unit mobil Toyota Innova bernomor polisi B-2573-ZZH dan satu unit Mitsubishi Fuso Truck Barang bernomor polisi B-9675-SV,” kata AKP Bharatungga.

Pada saat kendaraan di depannya berhasil mendahului truk, Toyota Innova tidak sempat menghindar dan menabrak bagian belakang Mitsubishi Fuso yang sedang melaju di jalurnya.

“Akibat peristiwa tersebut, pengemudi Toyota Innova mengalami luka ringan, sedangkan satu orang penumpang mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSI Muhammadiyah Singkil, Kabupaten Tegal,” katanya.

Korban meninggal dunia adalah Budi Mustopo yang meruoakan Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian UMKM.

Sementara itu korban luka ringan dalam peristiwa ini adalah Purwanto, sang pengemudi Toyota Innova, warga Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat. Sedangkan sopir Mitsubishi Fuso Truck, Eko Sulistiyo tidak mengalami luka.

Kini, pihaknya mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti, memintai keterangan para saksi di lokasi kejadian, serta melakukan pendataan korban di rumah sakit guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.