Banjir Masih Menggenangi Pekalongan, 8 Perjalanan Kereta Api Dibatalkan

jateng.jpnn.com, KABUPATEN PEKALONGAN - Sejumlah perjalanan Kereta Api Indonesia (KAI) terpaksa dibatalkan dan memutar imbas banjir yang merendam rel di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu (18/1) pukul 07.01 WIB.

Total ada delapan perjalanan kereta dibatalkan dan tujuh memutar akibat banjir di jalur utara ini.

Titik banjir terjadi di antara Stasiun Pekalongan-Stasiun Sragi, tepatnya di Km 88+6/7 dengan kedalaman air mencapai 10 hingga 13,2 sentimeter.

Penutupan jalur kereta Jakarta-Surabaya ini adalah kali kedua di lokasi yang sama. Jalur Jakarta-Surabaya ini sebelumnya sempat ditutup pada Sabtu (17/1) pukul 03.20 WIB dan dibuka pada pukul 17.50 WIB dengan kecepatan maksimal 10 kilometer per jam.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif memohon maaf kepada para pelanggan karena sejumlah perjalanan KA terpaksa masih dibatalkan karena faktor keselamatan yang tidak mungkin diabaikan.

“Keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama kami, sehingga pembatalan sejumlah KA masih harus dilakukan demi menghindari potensi risiko di lintasan,” kata Luqman.

Menurut Luqman, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan tidak terdapat gogosan atau konstruksi jalan rel yang tergerus air di sekitar lintasan, dengan kondisi aliran air terpantau tenang. Sementara itu, cuaca di wilayah sekitar lokasi saat ini terpantau mendung.

Pihaknya menyebut terus mengevaluasi serta koordinasi dengan pihak terkait hingga kondisi jalur dinyatakan aman untuk dilalui perjalanan kereta api.