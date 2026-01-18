JPNN.com

Pabrik Bahan Baku Tas dan Sepatu di Jepara Terbakar, 12 Armada Damkar Dikerahkan

Minggu, 18 Januari 2026 – 11:10 WIB

Minggu, 18 Januari 2026 – 11:10 WIB
Pabrik Bahan Baku Tas dan Sepatu di Jepara Terbakar, 12 Armada Damkar Dikerahkan - JPNN.com Jateng
Tim Pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman kebakaran di pabrik bahan baku tas dan sepatu PT Chengqi Industrial Indonesia di Desa Pringtulis, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (17/1/2026).

jateng.jpnn.com, JEPARA - Kebakaran melanda pabrik bahan baku tas dan sepatu milik PT Chengqi Industrial Indonesia di Desa Pringtulis, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (17/1).

Api baru berhasil dipadamkan setelah 12 armada pemadam kebakaran dari berbagai instansi diterjunkan secara gotong royong.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara Edy Marwoto mengatakan pengerahan armada besar dilakukan untuk mencegah api merembet ke area lain di sekitar pabrik.

“Sebanyak 12 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api agar tidak meluas,” kata Edy.

Dia menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 10.38 WIB. Petugas pemadam tiba di lokasi sekitar pukul 10.58 WIB, dan api baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada pukul 15.45 WIB.

Armada yang dikerahkan berasal dari empat unit Pos Mako 113, satu unit Pos Bangsri, satu unit Pos Kalinyamatan, serta bantuan dari BPBD, Polres Jepara, DLH, hingga pemadam kebakaran dari PT Djarum Kudus, PT Kota Jati, dan PT ELS.

Berdasarkan laporan awal di lapangan, kebakaran diduga dipicu sambaran petir yang menyebabkan korsleting listrik pada bangunan pabrik. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 150 x 100 meter persegi.

Dalam peristiwa tersebut, dua orang korban mengalami luka bakar dan saat ini menjalani perawatan di RSU PKU.

Kebakaran melanda pabrik bahan baku tas dan sepatu milik PT Chengqi Industrial Indonesia di Desa Pringtulis, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,
Sumber Antara
