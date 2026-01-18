Banjir Meluas, KAI Purwokerto Batalkan Perjalanan KA Kamandaka dan Purwojaya

jateng.jpnn.com, PURWOKERTO - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto membatalkan perjalanan KA Kamandaka dan KA Purwojaya akibat banjir yang meluas di sejumlah titik lintasan dan mengganggu keselamatan perjalanan kereta api.

Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M As’ad Habibuddin mengatakan hingga Minggu (18/1), kondisi banjir di wilayah operasional KAI masih menunjukkan peningkatan, terutama di area kerja Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta, sehingga berdampak langsung pada pola operasi perjalanan kereta.

“Curah hujan tinggi dan genangan air di lintasan menyebabkan sebagian jalur belum dapat dilalui secara aman. KAI terus melakukan pemantauan intensif dan pemeriksaan teknis menyeluruh untuk memastikan keselamatan perjalanan,” kata As’ad di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (18/1).

Dia menegaskan keselamatan penumpang dan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama KAI. Seiring bertambahnya titik banjir dan tingginya potensi keterlambatan, KAI melakukan rekayasa pola operasi, mulai dari pengalihan rute, pembatasan kecepatan, hingga pembatalan perjalanan guna menghindari risiko keselamatan.

Sebagai bagian dari penanganan, KAI mengerahkan petugas prasarana dan sarana untuk melakukan normalisasi lintasan, penguatan badan jalan rel, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan instansi teknis terkait.

"Berdasarkan evaluasi operasional terkini, KAI Purwokerto membatalkan KA Kamandaka (Semarang Tawang–Purwokerto PP) dan KA Purwojaya (Gambir–Cilacap PP) untuk keberangkatan Minggu (18/1), karena keterlambatan yang sangat tinggi dan kondisi lintasan yang belum memungkinkan dilalui secara aman,” ujarnya.

Selain pembatalan, KAI juga memberlakukan pola operasi memutar untuk sejumlah perjalanan kereta api. Untuk kereta bernomor ganjil dari arah timur, seperti KA Anggrek, KA Sembrani, dan KA Pandalungan, diberlakukan rute memutar melalui Semarang Tawang–Brumbung–Gundih–Solo Balapan–Kroya–Cirebon.

Sementara kereta bernomor genap dari arah barat, seperti KA Anggrek, KA Pandalungan, KA Jayabaya, dan KA Sembrani, memutar melalui lintas Cirebon atau Tegal–Prupuk–Kroya–Solo Balapan–Gundih–Brumbung–Semarang Tawang.