Cuaca Jawa Tengah, Senin (19/1), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan kewaspadaan cuaca Jawa Tengah, Senin (19/1).

Sejumlah daerah diprakirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

BMKG menyebutkan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang, hingga genangan air.

Untuk wilayah pegunungan dan dataran tinggi, hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Karanganyar, Sragen, Slawi, Ambarawa, Muntilan (Mungkid), Kajen, dan Majenang.

Sementara itu, wilayah Pantura dan pesisir utara Jawa Tengah juga tidak luput dari potensi hujan, terutama di Kudus, Jepara, Demak, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Bumiyu.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan hingga sedang akan mengguyur Kota Semarang, Kota Surakarta (Solo), Salatiga, Ungaran, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, Purworejo, Kebumen, Cilacap, Banjarnegara, serta Banyumas.

Untuk wilayah selatan Jawa Tengah, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonosobo, dengan intensitas meningkat pada siang hingga sore hari.

BMKG menyebutkan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 10–30 km/jam. Suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara 60–95 persen.