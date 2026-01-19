JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Polda Jateng Kumpulkan DNA & Data Antemortem Keluarga Korban Pesawat ATR 42-500

Polda Jateng Kumpulkan DNA & Data Antemortem Keluarga Korban Pesawat ATR 42-500

Senin, 19 Januari 2026 – 14:43 WIB
Polda Jateng Kumpulkan DNA & Data Antemortem Keluarga Korban Pesawat ATR 42-500 - JPNN.com Jateng
Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (17/1). Foto: ilustrasi/diambil dari indonesia-air.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengambil sampel DNA dan data antemortem terhadap keluarga korban jatuhnya Pesawat ATR 42-500 PK-THT Indonesia Air Transport (IAT).

Pengambilan sampel dilakukan terhadap keluarga korban atas nama Hariadi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu (18/1).

Dalam proses tersebut, tim DVI Polda Jateng mengambil sampel DNA dari dua anggota keluarga korban, yakni ayah korban berinisial S (70) dengan jenis sampel berupa darah dan buccal swab, serta adik kandung korban, Ny. PS (35), yang juga diambil sampel darah dan buccal swab.

Baca Juga:

Selain pengambilan sampel DNA, tim turut mengumpulkan data antemortem korban dari istri korban, RES, yang berdomisili di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Data antemortem itu mencakup riwayat medis, ciri-ciri khusus, serta berbagai data pendukung lain yang dibutuhkan untuk menunjang proses identifikasi korban.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan pengambilan sampel DNA dan data antemortem merupakan bagian dari prosedur standar dalam penanganan identifikasi korban kecelakaan transportasi udara.

Baca Juga:

“Sebelumnya kami mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian kecelakaan pesawat tersebut,” kata Kombes Artanto, Senin (19/1).

Menurutnya, proses identifikasi dilakukan secara ilmiah dan akurat dengan tetap mengedepankan profesionalisme serta memperhatikan kondisi psikologis keluarga korban. Dia menyebut seluruh tahapan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Sampel DNA dan data antemortem keluarga korban Pesawat ATR 42-500 dikumpulkan oleh Polda Jateng.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   polda jateng karanganyar Jawa Tengah pesawat atr 42-500 indonesia air transport gunung bulusaraung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU