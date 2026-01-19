JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Sejumlah Perjalanan Kereta Api di Jawa Tengah Masih Dibatalkan

Sejumlah Perjalanan Kereta Api di Jawa Tengah Masih Dibatalkan

Senin, 19 Januari 2026 – 14:48 WIB
Sejumlah Perjalanan Kereta Api di Jawa Tengah Masih Dibatalkan - JPNN.com Jateng
Sejumlah perjalanan Kereta Api Indonesia (KAI) terpaksa dibatalkan dan memutar imbas banjir yang merendam rel di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu (18/1) pukul 07.01 WIB. FOTO: Humas KAI Daop 4 Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir masih melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Imbasnya sejumlah perjalanan Kereta Api Indonesia (KAI) masih terganggu. Ada yang dibatalkan dan memutar lewat jalur selatan.

Gangguan operasional itu disebabkan genangan air yang masih terjadi di jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, tepatnya di Km 88+6/7.

Baca Juga:

Hingga Senin (19/1) pagi, kondisi lintasan belum sepenuhnya dinyatakan aman untuk dilalui kereta api.

Baca Juga:

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan pembatalan dan pengaturan ulang perjalanan kereta api dilakukan sebagai langkah pengamanan.

Sejumlah perjalanan kereta api masih dibatalkan imbas banjir yang menerjang Kabupaten Pekalongan belum surut.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pekalongan Jawa Tengah Kereta Api banjir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU