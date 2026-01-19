Sejumlah Perjalanan Kereta Api di Jawa Tengah Masih Dibatalkan
Senin, 19 Januari 2026 – 14:48 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir masih melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Imbasnya sejumlah perjalanan Kereta Api Indonesia (KAI) masih terganggu. Ada yang dibatalkan dan memutar lewat jalur selatan.
Gangguan operasional itu disebabkan genangan air yang masih terjadi di jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, tepatnya di Km 88+6/7.
Baca Juga:
Hingga Senin (19/1) pagi, kondisi lintasan belum sepenuhnya dinyatakan aman untuk dilalui kereta api.
kereta api dilakukan sebagai langkah pengamanan.
Sejumlah perjalanan kereta api masih dibatalkan imbas banjir yang menerjang Kabupaten Pekalongan belum surut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News