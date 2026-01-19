Sejumlah Perjalanan Kereta Api di Jawa Tengah Masih Dibatalkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir masih melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Imbasnya sejumlah perjalanan Kereta Api Indonesia (KAI) masih terganggu. Ada yang dibatalkan dan memutar lewat jalur selatan.

Gangguan operasional itu disebabkan genangan air yang masih terjadi di jalur rel antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, tepatnya di Km 88+6/7.

Hingga Senin (19/1) pagi, kondisi lintasan belum sepenuhnya dinyatakan aman untuk dilalui kereta api.